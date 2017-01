Mike Svoboda beim Staatsorchester Stuttgart Humor, Ironie und virtuose Kreativitätsschübe

Stuttgart - Wenn die Posaunentöne hüpfen und tanzen, in irrem Tempo, vom himmlischen Register bis in die Grabestiefe und wieder hoch, wenn es plappert und singt, flüstert und aufmüpfig aufschreit, kurz: wenn die Posaune so nuanciert spricht wie ein Mensch. Dann spielt sie Mike Svoboda, großartiger Musiker und Koryphäe der Neue-Musik-Szene. Wer sollte so ein verdammt virtuoses Werk wie Kurt Schwertsiks Posaunenkonzert sonst auch spielen? Und so stand Svoboda auf der Bühne des ausverkauften Stuttgarter Opernhauses, wo dieses Stück im Neujahrskonzert des Staatsorchesters seine deutsche Erstaufführung erlebte. Es entstand zwar schon 2001, aber Schwertsik, einer der bedeutendsten Komponisten Österreichs, wird dem deutschen Publikum nur in homöopathischen Dosen verabreicht. Im Falle des Posaunenkonzerts ist das besonders schade. Denn es bringt sämtliche Vorzüge der Konzertform prächtig zur Geltung. Svoboda und das gut gelaunte Staatsorchester unter Dennis Russell Davies spielen den kommunikativen Charakter des Werks, die theatrale Polarisierung zwischen Individuum (Solist) und Kollektiv (Orchester) wunderbar heraus. Schwertsik paart avantgardistische Klänge mit Tonalität zu Gunsten einer leicht zugänglichen Tonsprache und garniert das Ganze mit Humor und Ironie.