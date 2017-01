Mikrochips unter der Haut Postfaktisches und Zukunftsmusik

Waiblingen. Mit Chip unter der Haut Türen öffnen, an der Kasse bezahlen oder am Flughafen ohne Papiere durch die automatisierte Eingangskontrolle: Manche Technologie-Visionäre sehen darin die smarte Zukunft; Pessimisten warnen vorm Überwachungsstaat. Spezialisten betrachten „Körperchips“ als vernachlässigbares Randthema. Wie wird im Rems-Murr-Kreis geortet, erkannt, aktiviert und abgespeichert? Eine Artikelserie soll darüber aufklären.

In den jährlichen Listen postfaktischer Falschmeldungen tauchen auch immer wieder eifrig auf Facebook und anderen Online-Plattformen geteilte Pseudo-Nachrichten von der „Zwangsverchippung“ auf. Schon 2013 unkte es im Netz: „Neues Gesetz – Obama verlangt die Implantierung eines RFID-Chips in jedem Bürger spätestens ab 2016!“ – Fakt ist, das Jahr 2016 ist vorbei, die allerwenigsten US-Bürger tragen Chips im Körper und US-Soldaten (eine andere Verschwörungstheorie) ebenso wenige.

Gleich an die erste Stelle ihrer „11 unverschämten Fake-Meldungen, auf die wir 2015 reihenweise reingefallen sind“ stellte die Schweizer Online-Zeitung whatson (von what’s on – was los ist) folgende: „Ab dem 1. Januar 2016 erhalten alle Säuglinge in der EU einen Chip unter die Haut verpflanzt. Vor wenigen Tagen haben sich die Mitglieder der Europäischen Union nach langen Geheimverhandlungen auf die Eckdaten für den Europäischen Personal-Standardchip (kurz: EPS) geeinigt.“

Ausgesprochener Mumpitz. Eine Pflicht, „gechippt“ zu werden, gibt es für Menschen weder dies- noch jenseits des Atlantiks; Beweise oder verlässliche Quellen für diesbezügliche angebliche Pläne ebenso wenig. Eine RFID-Transponder-Pflicht existiert in der EU nur für ab 2009/2010 geborene Pferde zur Identifizierung per Nahfelderkennung. Auch GPS (mindestens in Streichholzschachtelgröße und mit Batterie, die allenfalls ein, zwei Tage hält und immer wieder aufgeladen werden muss) kommt zur Ortung für Tiere auf der Koppel vereinzelt und völlig freiwillig zum Einsatz. Manch Herrchen und Frauchen versieht Hund und Katze mit RFID-Transponder unter der Haut (ein Teil unserer Artikelserie wird davon handeln) und folgt damit der Empfehlung des Vereins Tasso.

Weltweit gibt es heute schätzungsweise gerade einmal rund 50 000 Menschen mit Mikrochips im Körper, sagt Dr. Patrick Kramer. Er ist „Chief Cyborg Officer“, Inhaber und Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens Digiwell, exklusiver Vertriebspartner in Europa von RFID-Implantaten des Unternehmens Dangerous Things in Seattle. Auch handele es sich um Mikrochips, denen technische Fähigkeiten und Ausspähgefahren angedichtet würden, die sie gar nicht hätten und die gar nicht bestünden, so Kramer.

Ein mit Radiowellen vergleichbares elektromagnetisches Feld

Bei den allermeisten dieser Tag-Implantate (englisch von to tag, kennzeichnen, markieren; gesprochen: täg) handelt es sich um unterkomplexe und winzig kleine RFID-Transponder, die in einer 1,2 Zentimeter langen und wenige Millimeter breiten biokompatiblen Glaskapsel unterkommen. Die Tags bestehen aus einem Mikrochip mit gespeicherter Identifikationsnummer und einer Induktionsspule, die als Antenne fungiert. Sie besitzen aber keine eigene Energieversorgung und haben damit auch keine Sendefähigkeiten. Sie können von RFID-Lesegeräten im Kontaktbereich oder allenfalls in Zentimeter-Entfernung erkannt und gelesen werden, erläutert Kramer.

Zwischen Tag und Lesegerät entsteht ein mit Radiowellen vergleichbares elektromagnetisches Feld, das den induktiven Energie- und den Datenaustausch ermöglicht. Daher rühren auch die Begriffe RFID (Radio-Frequenz-Identifizierung) und Transponder (transmit: übertragen, respond: antworten).

„Spektakulären Storys“ wird eine Bühne geboten

„Die meisten Tags tragen gar keine persönlichen Daten, und alle unserer Tag-Implantate können ganz sicher nicht von irgendwo weiter entfernt geortet werden. Selbst die Nacktscanner am Flughafen erkennen sie nicht“, sagt Kramer, der über die ganzen im Umlauf befindlichen Verschwörungstheorien nur den Kopf schütteln kann,

Die winzigen Tags werden meist zwischen Zeigefinger und Daumen unter die erste Hautschicht „geschoben“. „Schnell, einfach, schmerzlos und gesundheitlich unbedenklich“, sagt Kramer. Im Grunde kann dann jedes System, das einen Identifikationsnachweis erfordert oder das zum Beispiel Türen und Schranken elektrisch öffnet, damit funktionieren.

Aber ist das alles überhaupt wichtig, sind „Körperchips“ überhaupt maßgeblich und bedeutend für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaften und für das Thema „Erkennen – Aktivieren – Abspeichern“?

„Wir beschäftigen uns überhaupt nicht mit Chip-Implantaten, sondern legen den Schwerpunkt unserer Berichterstattung auf die Industrie-Automation und Logistik“, sagt Anja Van Bocxlaer, Chefredakteurin des Fachmagazins „RFID im Blick“. „Als Journalist sollte man nicht über alles berichten, was sich ein paar abgespacte Technikfreaks ausgedacht haben.“ Denn durch die Berichterstattung böte man „spektakulären Storys“ eine Bühne, die jedoch weder die gelebte Realität der Gegenwart noch eine plausible Realität der Zukunft widerspiegelten. Körperchips werde allein durch die Berichterstattung darüber eine Bedeutung beigemessen, die sie überhaupt nicht hätten und wahrscheinlich auch nie haben werden.

Der Mensch als Träger von Technologie sei wenn überhaupt der Mensch eines neuen Zeitalters. Doch wohl die wenigsten würden ein solches Zeitalter befürworten und erst recht nicht herbeisehnen. „Es sei denn, es handelt sich um Chip-Implantate mit Sensorik, die medizinische Zwecke haben.“

Zudem seien noch nicht einmal die entscheidenden Entwicklungsschritte hin zum Internet der Dinge gemacht worden, sagt Anja Van Bocxlaer. „Wie Objekte, Dinge, Bauteile über die RFID-Technik miteinander kommunizieren und automatisch arbeiten, an dieser allumfassenden Vernetzung in der Produktion und Logistik wird gerade gearbeitet“, so die RFID-im-Blick-Chefredakteurin, die ausdrücklich kein Informationsmarketing für Körperchips betreiben möchte.

Digiwell-Geschäftsführer Patrick Kramer hingegen schwärmt weiter von den Potenzialen von Implantaten. „Wir haben Firmenkunden, die ihren Mitarbeitern einen freiwilligen Tag-Implantat anstatt des Mitarbeiterausweises oder Chipschlüssels anbieten; Privatkunden, die ihren Fitnesscenter-Eintritts-Code mit dem Tag verklonen oder eben den Einsatz für die Haus- oder Autotürenöffnung.“

Erst neuere Entwicklungen von Tag-Implantaten, die Digiwell auf der Cebit 2017 vorstellen möchte und die in den USA schon vereinzelt getestet würden, seien ein wenig komplexere Transponder in Mini-Glaskapseln oder in winzig-flacher Folienform, mit denen sich zum Beispiel Geldwerte aufladen oder abziehen lassen; komplexere Transponder, die allerdings auch durch Datenverschlüsselungsalgorithmen genormte Sicherheitsstandards, vergleichbar mit jenen von Geldchipkarten, erfüllen würden. Pilotversuche gibt es weltweit, so Kramer.

Statt Chipschlüssel, Chipkarte oder Smartphone-Fahrticket mit QR-Code hält der Nutzer dann eben die Stelle am Arm oder an der Hand mit dem implantierten Transponderchip nahe an eine RFID-Lesefläche. Im Grunde könnten in Zukunft alle Funktionalitäten von Chipkarten in unseren Portemonnaies zentral auf so einem subkutanen Chip gespeichert und genutzt werden.

Und wie sieht es heute und in naher Zukunft bei uns aus? Von Körperchips tatsächlich keine Spur. Einige wenige Kliniken in Deutschland testen RFID-Armbänder für Neugeborene. Nur für den stationären Klinikgebrauch wohlgemerkt. Im jüngst neugebauten und modernen Winnender Klinikum beugt man Verwechslungen von Babys weiterhin mit bunten Armbändchen mit Namen darauf vor. RFID überhaupt spielt keine Rolle. Wie wird sonst mit Patientendaten umgegangen? Mehr dazu bald in dieser Zeitung.

Alarmsystem für Demenzkranke oder kontaktloses Bezahlen

Es gibt RFID-Alarmsysteme für Demenzpatienten – vergleichbar mit Diebstahlsicherungen. Die Patienten tragen zum Beispiel Armbänder, Anhänger oder Uhren mit RFID-Transpondern, die an Ausgängen von Seniorenwohnheimen etwa oder in Krankenhaus-Stationen in Interaktion mit RFID-Lesegerät-Pforten „Alarm“ schlagen, wenn sich die Patienten entfernen wollen. Im Einsatz sind sie (im Rems-Murr-Kreis) nur vereinzelt und immer nur in enger Absprache mit den Angehörigen der Patienten. Auch dieses Thema wird in der Artikelserie erläutert werden.

In der Industrie-Automation und in der Logistik sind RFID (und GPS) längst weit verbreitet. In unserer Serie „Industrie 4.0“ von 2015 (zvw.de/vierpunktnull) haben wir viele Beispiele aus der Wirtschaft behandelt. Die Artikel-Reihe „Erkennen – Aktivieren – Abspeichern“ wird dem Thema auch in anderen Bereichen der Gesellschaft nachspüren: bedarfsgerechte Fütterungen für Stalltiere, Bankkarten zum kontaktlosen Bezahlen, Bücher-Kennzeichnung in Bibliotheken, „mobile“ Tickets im ÖPNV und, und, und. Die Serie wird aber auch die Themenfelder GPS- und Handy-Ortung sowie Spuren im Internet anschneiden.