Explosionen: Champions-League-Spiel beim BVB abgesagt

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel am Abend gegen AS Monaco abgesagt worden, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mit. Die Partie soll nun am Mittwoch um 18.45 Uhr stattfinden.