Motorradreisen auf der Urlaubsmesse CMT Wellness auf zwei Rädern

Ein Motorrad mit Schutz – das spricht die Messebesucher an. Auf der CMT sind auch Motorradmodelle zu sehen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Die Stofftasche von Ulrike Herrmann ist gut gefüllt mit Infomaterial. Gerade erkundigt sie sich am Stand von Biker-Betten, die motorradfreundliche Unterkünfte und ausgearbeitete Motorradtouren anbieten. „Mein Mann fährt Motorrad, ich bin der Sozius“, sagt die Reutlingerin. Für diesen Sommer plant das Paar eine längere Tour in die Dolomiten und eine Kurztour nach Silvaplana. 2016 waren sie auf dem Stilfser Joch. „Das muss man mal gemacht haben“, sagt die CMT -Besucherin. Für sie ist es das Nonplusultra an Fahrgenuss, den Asphalt unter den Rädern zu spüren und gemütlich durch schöne Landschaften zu fahren.

Früher war ihr Mann eher sportlich unterwegs – jetzt mögen es die beiden eher bequem und komfortabel. Der Weg ist das Ziel, lautet das Leitmotiv. Damit passen die Herrmanns perfekt in die Zielgruppe, die einen kleinen Boom in diesem Segment ausgelöst hat. BMW verbucht im sechsten Jahr einen Absatzrekord. Auch die Zulassungszahlen steigen leicht. „Der Altersdurchschnitt in der Motorradszene steigt seit längerem, weil sich diese Klientel das auch leisten kann“, sagt Hans Engelke von Wunderlich. Der BMW-Ausstatter, der erstmals auf der CMT vertreten ist, profitiert auch von diesem Trend. Ergonomisch angepasste Sitze, Scheiben, die Wind abhalten, und abgestimmte Gepäcksysteme erleichtern das Reisen. Motorradfahren scheint heute pures Vergnügen zu sein – völlig unabhängig davon, wie viele Zylinder unter der Sitzbank ihren Dienst tun. Dazu passt auch, dass Fahrer heute öfter geführte Reisen oder vorbereitete Touren buchen.

Kunden müssen sich um nichts kümmern, verspricht der Aussteller

„Viele wollen nicht mehr alles selber planen und sind bereit, für eine gut organisierte Reise mehr zu zahlen“, sagt eine Mitarbeiterin von Feelgood Reisen. Der Renner des Anbieters ist eine neuntägige Fjordreise in Norwegen, für die man rund 1100 Euro investieren muss, aber auch Schottland werde immer beliebter. Das Besondere: man hat die Wahl zwischen geführten Gruppenreisen mit Guide oder individuellen Roadbook-Touren.

Bei Schwarzwald Biker Tours sind die Touren geführt. Das Programm reicht von einem Wochenendtrip durch den Schwarzwald oder durchs Allgäu bis hin zu längeren Touren nach Sardinien oder Korsika. „Wir wollen, dass unsere Kunden auch die kulturellen und kulinarischen Momente mitnehmen und sich um nichts kümmern müssen“, sagt Manfred Hecking von Schwarzwald Biker Tours.

Der Service hat seinen Preis: 6800 Euro kostet eine Reise

Das Motorrad stand immer schon für Freiheit in der Freizeit. Das richtige Easy-Rider-Feeling stellt sich vor allem auf längeren Touren ein. Dazu passt die Angebotspalette von Phoenix Biker Tours, die fünf Routen in den USA anbietet. Dabei kann man sich von einer Harley-Davidson – der Mutter aller Motorräder – durchs Land schaukeln lassen und sich der unnachahmlichen Gelassenheit dieser monumentalen Maschinerie hingeben. Die Harley ist noch immer ein Symbol für Aufbruch und Abenteuer. Weiße Berggipfel, ockerfarbene Weite und viel wilde Natur erwarten die Teilnehmer laut der Werbung bei drei verschiedenen Strecken im Westen. Mit dem Motorrad seien auch abgelegene Ziele leicht zugänglich und eine besondere Stimmung baue sich auf, wenn man abends beim Lagerfeuer im Death Valley sitze. Das Böblinger Unternehmen hat aber auch eine etwas kürzere Floridareise und seit neuestem auch eine Great East Tour durch die USA und Kanada im Angebot. Das Paket umfasst den Flug, Hotel, Führer, Frühstück und Abendessen sowie Getränke für unterwegs. Zudem ist ein Begleitfahrzeug dabei, in dem man das Gepäck abgeben kann. „Und wenn bei der Hitze mal der Kreislauf streikt, kann man das Bike aufladen und sich im Auto erholen, bis es wieder geht“, sagt der Inhaber Gerry Böhm. Dieser Service hat natürlich auch seinen Preis: Die Reisen kosten bis zu 6800 Euro. „Aber bei uns erfüllen sich viele Kunden einen einmaligen Lebenstraum“, sagt Gerry Böhm. Er habe Stammkunden, die schon alle fünf Reisen durchprobiert haben.