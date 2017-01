Motorsägenhersteller Stihl nimmt Marke Viking vom Markt

Stuttgart - Der Motorsägenhersteller Stihl wird von 2019 an sein gesamtes Produktsortiment unter einer einzigen Marke anbieten. Der Name Viking, der bislang noch die in einem auffallenden Grün gespritzten Rasenmäher und Häcksler ziert, soll vom Markt verschwinden, schreibt Stihl in einer Mitteilung. Unter der bekannteren Marke Stihl sollen dann „die vorhandenen Absatz- und Umsatzpotenziale für das bisherige Viking-Sortiment besser“ ausgeschöpft werden, begründete Stihl-Chef Bertram Kandziora die Entscheidung. Um wie viel der Absatz steigen könnte, sagte er nicht.