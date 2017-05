MSV Duisburg Spieler an Tankstelle vergessen

Duisburg. Ein 3:0 gegen Fortuna Köln, der sichere Aufstieg in die 2. Bundesliga, das alles will doch gefeiert werden. Die Spieler des MSV Duisburg ließen sich nicht lumpen und feierten bereits im Mannschaftsbus auf der Rückreise aus Köln am Sonntag. So heftig, dass Biernachschub an der nächsten Tankstellle an der A3 besorgt werden musste.