VfB Stuttgart 2:1 gegen die Löwen: Arbeitssieg für den VfB Stuttgart

Berkay Özcan (6. Minute) und Stürmer Simon Terodde (18.) erzielten am Freitagabend vor 55. 100 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena die Tore für die gegenüber dem jüngsten 0:5-Debakel in Dresden verbesserten Schwaben. Levent Aycicek traf in der hart umkämpften und aggressiv geführten Partie für die Münchner.

Den spannenden Spielverlauf zum Nachlesen finden sie hier in unserem Liveticker.