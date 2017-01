München/Aalen. Tesla storniert Großauftrag bei deutschem Zulieferer

München/Aalen.

Der US-Autobauer Tesla hat die Stornierung eines Großauftrags bei dem schwäbischen Zulieferer SHW bestätigt. Der Grund dafür seien Qualitätsprobleme, erklärte Tesla-Sprecherin Kathrin Schira am Freitag in München. Für die Auslieferung des neuen Tesla-Elektroautos Model 3 gebe es einen engen Zeitplan. Um ihn einhalten zu können müsse man konsequent sein und Beeinträchtigungen verhindern. Zugleich warf Tesla SHW vor, sich nicht an die vereinbarte Vertraulichkeit gehalten zu haben.