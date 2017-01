München Ancelotti: Vidal und Coman bereit für Freiburg

München.

Der FC Bayern kann für den Start ins Fußball-Jahr 2017 mit Arturo Vidal und auch wieder mit Kingsley Coman planen. Vidal habe einen Schlag auf den Rücken bekommen, könne aber am Freitag gegen den SC Freiburg spielen, sagte Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag in München. Auch der seit November wegen einer Knie- und Sprunggelenksverletzung fehlende Coman sei "bereit".