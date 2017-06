Murrhardt 42-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Die Frau war gegen 23.47 Uhr auf der Landstraße in Richtung Murrhardt unterwegs, als sie nach Vorderwestermurr in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Ihr Pkw kam nach circa 50 Metern in einem Wald zum Stehen.

Um den Pkw bergen zu können, musste die Feuerwehr Murrhardt einen Baum fällen. Die 42-Jährige erlitt einen Schock. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.