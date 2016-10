Murrhardt Auto überschlägt sich: Fahrer eingeklemmt wtg, 15.10.2016 12:53 Uhr

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

Murrhardt.

Bei einem Unfall in der Gartenstraße in Murrhardt hat sich ein Auto überschlagen und ist in einem Bachlauf gelandet. Wie die Polizei kurz vor MIttag mitteilte, liegt das Fahrzeug auf dem Dach. Vermutlich ist eine Person im Auto eingeklemmt. Über Verletzungen ist noch nichts bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

