Murrhardt Auto überschlägt sich zvw, 16.01.2017 10:02 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Murrhardt.

Ein Bremsversuch ist einem 43-jährigen Autofahrer am Sonntagvormittag (15.1.) gegen 11 Uhr in Murrhardt zum Verhängnis geworden. Der Mann hatte die Verbindungsstraße zwischen Fornsbach und Göckelhof befahren, als er auf der schneebedeckten Straße bremsen wollte. Das Fahrzeug schleuderte von der Straße und überschlug sich auf der Grünfläche. Der Autofahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, der auf 4000 Euro geschätzt wird.

