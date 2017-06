Murrhardt Cannabis gezüchtet: Dealer in Haft

Murrhardt.

Durch Zufall fand die Kripo eine sogenannte Cannabis-Indoor-Zuchtanlage in der nahezu 100 Marihuana-Pflanzen herangezogen wurden. Am 27. April durchsuchte die Kripo Waiblingen die Wohnung eines 44-Jährigen. Es lagen Hinweise vor, dass sich der Mann aus Murrhardt illegal Waffen besorgt haben soll. Die Beamten konnten tatsächlich eine illegale Kurzfeuerwaffe sicherstellen. Bei der Durchsuchung wurde die Kripo allerdings auch auf die Cannabiszuchtanlage in der Wohnung aufmerksam.