Murrhardt.

Einbrecher drangen am Wochenende in ein Geschäft in der Hauptstraße gewaltsam ein. Die Täter entfernten die Vergitterung eines Fensters, drückten dieses auf und stiegen über die Toilette ein.

Im Verkaufsraum entnahmen die Diebe aus den Auslagen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Murrhardt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07192/5313 um Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten.