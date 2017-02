Murrhardt Nicht angeschnallt - lebensgefährlich verletzt Joerg Nolle, 11.02.2017 09:30 Uhr

Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/Archiv Foto: dpa

Murrhardt.

Ein 29-jähriger befuhr mit seinem Pkw Chrsyler am Samstag gegen 02:30 Uhr die Siegelsberger Straße in Richtung Steinberg. In einer leichten Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, schleuderte in eine Wiese und prallte dort gegen den Masten eines Verkehrszeichens. Der Unfallverursacher, der nicht angegurtet war, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der stark beschädigte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

