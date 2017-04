Murrhardt Vorfahrt missachtet: 3500 Euro Schaden zvw, 11.04.2017 09:50 Uhr

Symbolbild. Foto: Utz / ZVW

Murrhardt.

Ein 90-jähriger Fahrer eines Fiat Bravo hat am Montag (10.4.) beim Abbiegen ein Auto übersehen. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Senior hatte gegen 13.30 Uhr die Schellingstraße befahren und wollte nach links in die Kaiser-Ludwig-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Ford Ka, dessen 32-jährige Fahrerin Vorfahrt hatte.

