Murrhardt Wohncontainer für Obdachlose abgebrannt

Der Feueralarm wurde gegen 16.10 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, waren keine Bewohner mehr im Gebäude. Ein vermisster Hund konnte von den Löschtrupps der Feuerwehr dem ersten Anschein nach unverletzt gerettet werden. Ein Tierarzt war im Einsatz. Ein Bewohner wird vom Rettungsdienst medizinisch betreut. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Den betroffenen Bewohnern wird nun von der Stadt anderweitiger Wohnraum zur Verfügung gestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Polizeiposten Murrhardt übernommen. Anhaltspunkte einer vorsätzlichen Brandlegung liegen derzeit nicht vor. Ein in einem Wohncontainer betriebener Grill könnte als Brandursache in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.