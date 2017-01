Nackte Leiche im Gebüsch: Prozessauftakt im Fall Nadine E.

Ludwigsburg.

Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der 36 Jahre alten Nadine E. in Ludwigsburg und dem Fund ihrer nackten Leiche muss sich der Ehemann von heute vor Gericht verantworten. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Frau am 12. Oktober 2015 im gemeinsamen Haus erwürgt zu haben. Er ist wegen Totschlags angeklagt. Die Mutter zweier Kinder war zunächst vermisst worden. Mehrere Tage später wurde ihre Leiche nackt in einem Gebüsch gefunden. Die Suche nach dem Täter dauerte: Knapp zehn Monate später wurde der Ehemann festgenommen. Er selbst hatte die Tat zuletzt bestritten (Az.: 9 Ks 111 Js 118022/15).