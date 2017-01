Naturschutztage am Bodensee Klimawandel im Fokus

Radolfzell.

Die Naturschutztage am Bodensee rücken in diesem Jahr die Themen Nachhaltigkeit und Auswirkungen des Klimawandels in den Fokus. Bis Sonntag treffen sich Experten in Radolfzell am Bodensee, um sich über die verschiedenen Themen des Naturschutzes auszutauschen. Der mehrtägige Kongresses wird jährlich von den Landes-Naturschutzverbänden BUND und Nabu organisiert - in diesem Jahr bereits zum 41. Mal. Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge und Podiumsdiskussionen, beispielsweise zu den Themen Windenergie und Vogelschutz. Außerdem können die Teilnehmer an unterschiedlichen Exkursionen in die Umgebung teilnehmen, etwa in das Naturschutzgebiet Mettnau in Radolfzell.