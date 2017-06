Neckarwestheim Gericht lehnt Eilantrag gegen Transport von Atommüll ab

Neckarwestheim.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat einen Eilantrag der Gemeinde Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) gegen den Transport von Atommüll auf dem Neckar abgewiesen. Das teilte die Justiz am Dienstag mit. Damit können 342 Brennelemente nun per Schiff in Castoren vom stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim zum etwa 50 Kilometer entfernten Zwischenlager Neckarwestheim gebracht werden. Es wäre der erste Transport von Atommüll auf einem deutschen Binnengewässer.