Nellmersbach Hochzeitsgesellschaft auf B14 überschlagen

Nellmersbach.

Eine indische Hochzeitsgesellschaft ist am Samstag (10.06.2017) gegen 19.15 Uhr mit dem Auto auf der B14 bei Nellmersbach in Richtung Backnang ins Schleudern geraten. Nach der Trauung war man unterwegs zur Hochzeitsfeier. Im Auto saßen nach unbestätigten Angaben drei Erwachsene und zwei Kinder. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer nahe der Ausfahrt Nellmersbach von der Fahrbahn ab. Das Auto schanzte die Böschung hinunter, überschlug sich und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Die Kinder blieben angeblich unverletzt, die Erwachsenen zogen sich Verletzungen zu, alle kamen aber vor allem mit dem Schrecken davon - so auch weitere Teilnehmer des Hochzeitskonvois, die den Unfall sahen.