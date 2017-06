Nellmersbach Unfall mit zwei Beteiligten

Nellmersbach.

An der Abzweigung Heidehof kam es am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Erbstetterstraße zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Ein Sprinter wollte aus einem Feldweg auf die Kreisstraße abbiegen und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten Opel. Die Fahrerin des Opel fuhr mit der Front auf die Seite des Sprinters auf. Sie wurde zumindest leicht verletzt. Vor Ort wurde sie von Rettungssanitätern behandelt und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.