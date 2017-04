Neresheim Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ein Kind war am frühen Mittwochmorgen mit starken Kopfschmerzen aufgewacht. Die Rettungssanitäter stellten im Gebäude erhöhte CO-Werte fest und riefen die Freiwillige Feuerwehr hinzu. Diese rückte mit 24 Einsatzkräften an und lüftete das Gebäude. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Kohlenmonoxid vom Betrieb der Heizung herrührt. Die Polizei in Neresheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.