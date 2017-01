Neuenstein.

In einer im Bau befindlichen Unterkunft für Asylbewerber ist in Neuenstein (Hohenlohekreis) ein Feuer ausgebrochen. Es handle sich vermutlich um Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. In zwei Häusern habe die noch nicht verputzte Dämmung am frühen Freitagmorgen gebrannt. Den genauen Hergang sollten Brandermittler klären. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu möglichen Tätern gebe es nicht. Der Sachschaden war unklar.