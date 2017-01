Neues Angebot an Hochschule der Medien Druckstudiengang als internationaler Anziehungspunkt

Stuttgart - „Das Wort ‚Druck’ schreckt viele ab“, sagt Alexander W. Roos, der Rektor der Hochschule der Medien (HDM). Dies habe auch die Bewerbersituation bei dem Studiengang Druck- und Medientechnologie gespiegelt – „es war die schlechteste von allen Studiengängen an der HDM – wir sind grad so voll geworden“. Dabei biete die Verpackungsbranche sehr gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt: „Sie wächst gigantisch, und sie ist hochtechnologisch“, so Roos. Hinzu kommt: „Wir haben hier Ingenieurmangel“, ergänzt der Studiendekan Volker Jansen. „Die Firmen rufen hier an und fragen nach Absolventen.“Deshalb habe man den Bachelorstudiengang neu konzipiert, er heißt künftig „Media Technologies“.