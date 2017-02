Neuseeland Vermisste deutsche Touristin in Neuseeland unversehrt gefunden

Wellington - Eine in der Wildnis von Neuseeland vermisste 19-jährige deutsche Touristin ist nach einer umfangreichen Suchaktion unversehrt entdeckt worden. Ihr Gesundheitszustand werde noch überprüft, teilte die neuseeländische Polizei mit. Die junge Frau war zuletzt am Montag alleine auf einem Pfad am Mount Taranaki, einem knapp 2500 Meter hohen Vulkankegel an der Westküste der Nordinsel, gesehen worden. Bei der Suche kamen sowohl Hubschrauber als auch Flugzeuge der neuseeländischen Streitkräfte zum Einsatz.