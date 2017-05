New York.

Ein Auto hat Fußgänger am Times Square in New York erfasst. Es soll mindestens zehn Verletzte geben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ob es sich um einen Verkehrsunfall oder einen Anschlag handelt, ist unklar. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Dutzende Rettungskräfte sind im Einsatz.