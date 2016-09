Niedersachsen Drei Festnahmen nach Anti-Terror-Razzien

Wiesbaden/Kiel.

Bei Anti-Terror-Razzien sind am Dienstagmorgen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein drei Personen festgenommen worden. Außerdem habe man umfangreiches Material sichergestellt, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. Zuvor hatte die "Welt" (Online) über die Durchsuchungen berichtet.