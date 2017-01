Nordrhein-Westfalen Bayer Leverkusen schnappt sich Millionen-Stürmer Bailey

Wie der Club mitteilte, erhält der 19 Jahre alte Jamaikaner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Bailey spielte zuletzt beim belgischen Europa-League-Teilnehmer KRC Genk. Über die Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht. Nach Angaben des Fachmagazins "Kicker" soll die Transfersumme bei etwa zwölf Millionen Euro liegen.

"Mit Leon Bailey haben wir erneut einen vielversprechenden Spieler langfristig an uns binden können. Dieser Junge stand auch bei vielen anderen europäischen Clubs ganz weit oben auf der Wunschliste", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade.

Offen war bis zuletzt, ob der Jamaikaner sofort oder erst im Sommer an den Rhein wechselt. Durch den Wechsel in dieser Transferperiode können die Leverkusener den neuen Spieler auch schon in der Champions League einsetzen, obwohl er mit Genk in dieser Saison bereits in der Europa League gespielt hat.

Nach Meinung von Bayer-Sportdirektor Rudi Völler passt Bailey perfekt in das System der Mannschaft. "Er ist ein außergewöhnlich schneller, sehr trickreicher Spieler, der unserer Offensive zusätzlichen Schwung verleiht." Auch der Nachwuchsstürmer freut sich auf seine neue Aufgabe. "Hier möchte ich den nächsten wichtigen Schritt machen. Die Art, wie hier Fußball gespielt wird, ist attraktiv. Das gefällt mir", sagte Bailey.