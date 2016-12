Nordrhein-Westfalen De Maizière: Amris Fingerabdrücke am Lkw sichergestellt

Berlin - Die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri sind an dem Fahrerhaus des Lkw sichergestellt worden, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist. Das sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin. Auch weitere Hinweise seien gefunden worden. Der Innenminister, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Justizminister Heiko Maas wollten sich über den Ermittlungsstand zu dem Anschlag mit 12 Toten informieren. Auf Amris Spur kamen die Ermittler, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden.