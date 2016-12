Köln Silvester-Show beginnt

"Kommt gut ins neue Jahr 2017": Anzeigetafel in Köln. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt sind zum Jahreswechsel besonders hoch. Foto: Henning Kaiser Foto: dpa

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen haben am Samstag in Köln die Silvesterfeierlichkeiten begonnen. Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist.

Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung". Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen.

Zuvor hatte die Polizei bereits ein großes Aufgebot für den diesjährigen Jahreswechsel in Bewegung gesetzt. "Die Einsatzphase hat jetzt begonnen", sagte ein Sprecher der Kölner Polizei kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Die ersten Kräfte seien in der Innenstadt angekommen. "Sukzessive über den Abend verteilt werden wir bis zu 1500 Polizistinnen und Polizisten hier haben." Das sind in etwa zehnmal so viele Beamte wie vor einem Jahr.

Damals war es rund um den Hauptbahnhof zu vielen sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen gekommen. Stadt und Polizei wollen in diesem Jahr Ähnliches unbedingt verhindern.