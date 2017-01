Nordrhein-Westfalen Oppermann lobt Kölner Polizei für "gute Arbeit"

Berlin - Die Kölner Polizei bekommt für ihren Einsatz in der Silvesternacht zunehmend Zustimmung vonseiten der Politik. Die Polizei habe in Köln "gute Arbeit" gemacht, professionell für Sicherheit gesorgt und einen friedlichen Jahreswechsel ermöglicht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann den "Ruhr Nachrichten". Es seien offensichtlich die richtigen Lehren aus Silvester 2015 gezogen worden. Wenig Verständnis zeigte der SPD-Politiker für die Kritik der Grünen-Vorsitzenden Simone Peter an dem Polizeieinsatz.