Norsingen Brennende Wachskerzen gegen Frostschäden

Norsingen.

Mit riesigen Wachskerzen wehrt sich ein Obstbautechniker bei Norsingen in Baden-Württemberg in der Nacht zu Donnerstag gegen drohende Frostschäden an seinen Bäumen. Durch die Wärme der mehr als 200 Kerzen wolle er bei minus einem Grad die Blüten der Pfirsich- und Birnbäumen schützen, sagte er. Bis zu drei Grad Wärme würden so in seiner Obstbaumanlage (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) erzeugt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollten die Temperaturen im Rheintal sogar bis minus vier Grad heruntergehen.