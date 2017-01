NPD-Verbotsverfahren Bundesgerichtshof: NPD wird nicht verboten

Das Wichtigste in Kürze:



▪ Die rechtsextreme NPD wird nicht verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Es weist mit seinem Urteil den Verbotsantrag der Länder im Bundesrat ab.



▪ Die NPD verfolge zwar verfassungsfeindliche Ziele, so Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle bei der Urteilsverkündung. «Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.»

▪ Es ist bereits das zweite Mal, dass der Versuch, in Karlsruhe gegen die NPD vorzugehen, mit einem Misserfolg endet. Ein erstes Verfahren war 2003 geplatzt.