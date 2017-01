Österreich Schwere Regierungskrise in Österreich

Der österreichische Kanzler Christian Kern (l) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in Wien. Foto: Christian Bruna/Archiv Foto: dpa

Wien - Die Krisensitzung der österreichischen Regierung ist am Abend vorerst unterbrochen worden. Die Verhandler der rot-schwarzen Koalition werden am Samstag erneut in Wien zusammenkommen, um die Chancen für ein neues Arbeitsprogramm zu sondieren.