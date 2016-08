Oppenweiler.

Es besteht eine Vollsperrung in der Hauptstraße (B14) in Oppenweiler.



Ein Peugot hat gegen 7.30 Uhr Feuer gefangen. Er war auf der Hauptstraße in Richtung Backnang unterwegs. Das Fahrzeug ist inzwischen komplett ausgebrannt. Wegen des Löscheinsatzes ist die Fahrbahn noch komplett gesperrt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt im Motorraum auszug.