Oppenweiler Fahndung nach Raub auf Tankstelle

Oppenweiler.

Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach einem Räuber, der eine Tankstelle in der Hauptstraße überfallen hat. Der Mann betrat am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr die Tankstelle und forderte mit vorgehaltener Pistole Bargeld. Eine Angestellte gab ihm Geld, dann flüchtete der Täter in Richtung Gartenstraße.