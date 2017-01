Neuried.

Ein Mann ist in Neuried (Ortenaukreis) von einem Balkon gefallen und schwer verletzt worden. "Vermutlich dürfte die alkoholische Beeinflussung des 28-Jährigen zu diesem tragischen Unfall beigetragen haben", hieß es am Freitag im Polizeibericht. Ein fremdes Verschulden wird bei dem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss am späten Donnerstagabend ausgeschlossen.