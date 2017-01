Tel Aviv - Israelische Soldaten haben bei einem Einsatz im nördlichen Westjordanland einen 19-jährigen Palästinenser getötet. Fünf weitere Palästinenser wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, als die Militärs in der Nacht in ein Flüchtlingslager in Dschenin eindrangen. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv erklärte, Einwohner des Lagers hätten die Truppen angegriffen und mit Sprengsätzen beworfen. Die Soldaten hätten auf die Bedrohung reagiert und auf Hauptbeteiligte geschossen.