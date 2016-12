Pforzheim Vollsperrung der A8 nach Unfall mit Lastwagen

Pforzheim.

Die Autobahn 8 ist am Freitag wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen bei Pforzheim voll gesperrt worden. Der Fahrer war mit seinem Lastwagen an einer abschüssigen Strecke ins Schleudern geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der LKW-Anhänger blieb in der Leitplanke hängen, während der Lastwagen quer auf der Autobahn stehen blieb. Der Fahrer wurde verletzt. Für die aufwendige Bergung des LKWs musste die Autobahn voll gesperrt werden. "Wir erwarten in Richtung Stuttgart einen langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr", sagte der Sprecher. Wie lange die Autobahn gesperrt bleiben wird, war am Morgen zunächst unklar.