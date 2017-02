Pfullendorf Generalinspekteur kommt in Kaserne

Pfullendorf. Nach Bekanntwerden von Exzessen unter Soldaten in Pfullendorf wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, heute in der Kaserne erwartet. Er wolle sich ein Bild vor Ort machen und mit Soldaten sprechen, hieß es im Verteidigungsministerium in Berlin. Das Treffen in der Staufer-Kaserne im Kreis Sigmaringen ist nicht öffentlich.