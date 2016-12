Philippinen Zwei Sprengsätze auf Philippinen explodiert - 32 Verletzte

Hilongos - Bei einem Anschlag mit zwei Sprengsätzen sind auf den Philippinen 32 Zuschauer eines Freiluft-Boxkampfs verletzt worden. Die selbstgebauten Bomben wurden am Abend (Ortszeit) per Handy gezündet, wie die Armee mitteilte. Sie gingen kurz nacheinander auf einem öffentlichen Platz in dem Ort Hilongos hoch, als dort ein Boxkampf als Teil eines Stadtfestes ausgetragen wurde. Die Hälfte der Verletzten konnte den Angaben zufolge das Krankenhaus wieder verlassen, die übrigen 16 waren schwerer verletzt. Es war zunächst unklar, wer für den Anschlag verantwortlich war.