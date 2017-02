Plüderhausen.

In einem Handwerksbetrieb in der Birkenallee erlitt ein 65-Jähriger einen Arbeitsunfall. Bei der Arbeit mit einer Metallbohrmaschine am Donnerstagmorgen wurde der rechte Handschuh des Mannes vom Bohrer erfasst. Hierbei zog sich der 65-Jähriger eine schwere Handverletzung zu. Der Verletzte wurde vor Ort notärztlich versorgt und schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert.