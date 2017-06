Plüderhausen B29: Vollsperrung nach Unfall

Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Pkw entstand Totalschaden von geschätzten 15.000 Euro. Am Sattelauflieger wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die B29 musste zunächst vollgesperrt werden, wodurch ein entsprechender Rückstau entstand. Die Sperrung konnte gegen 13.30 Uhr auf eine Fahrspur reduziert werden, sodass der Verkehr einspurig die Unfallstelle passieren konnte. Für die Zeit der Vollsperrung wurde eine Umleitung eingerichtet.