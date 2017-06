Plüderhausen Kind angefahren und geflüchtet

In der Jakob-Schüle-Straße, missachtete am Samstag, gegen 18 Uhr, ein Autofahrer das Rotlicht einer Fußgängerbedarfsampel als ein 13jähriges Kind die Straße gerade überquerte. Es wurde vom Unbekannten touchiert, so dass es auf die Straße stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ohne sich um das Kind zu kümmern fuhr der Unbekannte einfach davon. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es sich bei dem Verursacher um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben. Das Polizeirevier in Schorndorf sucht unter Telefon 07181/204-0, Zeugen zum Unfall, insbesondere Hinweise zum Unfallverursacher.