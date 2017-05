Plüderhausen Polizei warnt vor Giftködern

Plüderhausen.

Update (22.30 Uhr):

Wie die Polizei inzwischen in einer Pressemitteilung schrieb, ist der Köder der Spaziergängerin - sie war gerade selbst unterwegs mit ihrem Hund - auf Höhe des Alten Rathauses aufgefallen. Er lag auf der

Wiese zwischen der Remsstraße und der Remsböschung unweit eines Behälters für Hundekotbeutel. Immer noch gilt: Das Fleischstück und insbesondere die Körner müssen noch weiter untersucht werden. Trotzdem werden Hundebesitzer weiterhin zur Vorsicht angehalten und sollten im genannten Bereich ihre Hunde in jedem Fall an der Leine lassen.