Plüderhausen.

Ein 78-jähriger BWM-Fahrer hat in Plüderhausen die Rechts-vor-links-Regel missachtet und einen Unfall verursacht. Der Mann war am Mittwochvormittag (18.1.) auf der Adelbergstraße gefahren. An der Einmündung zur Wilhelm-Bahmüller-Straße ließ er laut Polizei einem von rechts kommenden 60-jährigen Golf-Fahrer nicht die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entstand an den Unfallautos ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

