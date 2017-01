Plüderhausen Unbekannter wirft mit Bierflasche zvw, 13.01.2017 16:14 Uhr

Plüderhausen.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag (12.1.) um circa 23:30 Uhr eine Bierflasche in den Eingangsbereich eines Hauses in der Nelkenstraße in Plüderhausen geworfen. Dadurch wurde eine Scheibe des Wohngebäudes beschädigt. Hinweise auf den Flaschenwerfer nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Nummer 07181 / 81344 entgegen.

