Plüderhausen-Walkersbach Briefkasten mit Knallkörper zerstört: Zeugen gesucht

Plüderhausen-Walkersbach. Am späten Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen Knallkörper in einen Briefkasten in der Sonnenhalde geworfen und einen Schaden von circa 3.000 Euro angerichtet. Der Täter flüchtete vermutlich mit einem Auto und ist beinahe mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird dringend als Zeuge gesucht!