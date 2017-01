Plüderhausen Windpark droht die Ablehnung

Plüderhausen. Eine Ausnahme vom Tötungsverbot für Rotmilane kann nicht erteilt werden. Das teilt das Landratsamt Göppingen zum geplanten Windpark in Adelberg mit. Dort will die EnBW zwei Windräder bauen, für die sie einen Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme für den streng geschützten Greifvogel gestellt hatte. Wenn die EnBW nun nicht neue Argumente vorlegt, droht die Ablehnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

„Es ist eine zentrale Entscheidung, die jetzt gefallen ist“, sagt Jochen Heinz, Erster Landesbeamter des Landkreises Göppingen, zur Pressemitteilung, die die Behörde am Freitag verschickt hat.

Darin schreibt das Landratsamt zum bei ihm laufenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für den Windpark Adelberg, das Regierungspräsidium Stuttgart habe mitgeteilt, „dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Tötungsverbot bezüglich des Rotmilans nicht vorliegen“. Die EnBW hatte einen diesbezüglichen Antrag auf eine artenschutzrechtliche Ausnahme für den Rotmilan gestellt (wir haben berichtet). Aber: „Eine artenschutzrechtliche Ausnahme sei nach dem Bundesnaturschutzgesetz nur möglich, soweit sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtere“, schreibt das Landratsamt Göppingen. „Nach den ‘Hinweisen zur Bewertung und Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen’ der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) sei von einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population im Land auszugehen, wenn es sich um ein sogenanntes „Dichtezentrum“ handele“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts weiter.

Behörde geht von mindestens vier Rotmilanrevieren aus

Von einem solchen geht die Behörde aus. „Das Regierungspräsidium hat nach gründlicher Prüfung verschiedener Fachgutachten im vorliegenden Fall festgestellt, dass im relevanten Umkreis von 3,3 Kilometern um die geplanten Windenergieanlagen von mindestens vier Rotmilanrevieren auszugehen ist“, so das Landratsamt. Nach den Hinweisen der LUBW liege bei einer solchen Konzentration von Rotmilanrevieren ein Dichtezentrum vor. „Da gleichzeitig vor Ort regelmäßig genutzte Flugkorridore der Art festgestellt wurden, ist eine Erteilung einer Ausnahme vom Tötungsverbot in diesem Fall nicht möglich.“ Das „hohe Gefährdungspotenzial“ könne auch nicht durch Maßnahmen wie zum Beispiel Abschaltzeiten und Schaffung neuer Nahrungsflächen reduziert werden.

Das Göppinger Landratsamt betont außerdem: „Mit dieser Mitteilung des Regierungspräsidiums ist eine wichtige Zwischenentscheidung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gefallen.“

Formelle Ablehnung - oder Antrag könnte auch zurückgezogen werden

Was bedeutet das für das gesamte Verfahren? „Die Ausnahme vom Tötungsverbot ist ein existenzieller Bestandteil des Genehmigungsverfahrens gewesen“, erklärt Jochen Heinz, Erster Landesbeamter des Landkreises Göppingen. Wenn die Ausnahme nicht erteilt werden könne, gebe es auch keine Genehmigung. Der Antrag auf Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung müsste abgelehnt werden, wenn die EnBW nicht neue Argumente vorbringt, führt Jochen Heinz weiter aus.

Das Unternehmen wird jetzt angehört und zum neuen Verfahrensstand befragt. Wenn eine Stellungnahme von der EnBW vorliege, dann werde die Entscheidung getroffen, so der Erste Landesbeamte. Nach jetzigem Stand geht Jochen Heinz von einer formellen Ablehnung aus, oder der Antrag könnte auch zurückgezogen werden.

Was könnte die EnBW vorbringen, um eine Ablehnung zu verhindern? Man bräuchte neue naturschutzfachliche Tatsachen, erklärt Jochen Heinz. Die wären nur durch neue Untersuchungen oder Begehungen möglich, und wären durch die EnBW nachzuweisen. Gutachten haben fachlich hohe Standards, die eingehalten werden müssten. Und: Neue Gutachten müssten sich mit den bisherigen auseinandersetzen. „Die Hürden für ein Gutachten sind sehr hoch“, hält Jochen Heinz fest.

Die Anhörung der Behörden und der sogenannten Träger öffentlicher Belange ist weitestgehend abgeschlossen, die untere Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Göppingen wird demnächst über den Antrag der EnBW abschließend entscheiden, kündigt die Behörde in ihrer Pressemitteilung an. Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals zu rechnen, stellt der Erste Landesbeamte in Aussicht.

Falls das Landratsamt eine förmliche Ablehnung erteilt, wäre ein Widerspruchsverfahren möglich. Nach einem erfolglosen Widerspruchsverfahren könnte die EnBW noch klagen. Der Erste Landesbeamte sagt diplomatisch, eine Genehmigung sei unwahrscheinlich geworden.

Die EnBW wollte sich gestern noch nicht zur nicht erteilten Ausnahme vom Tötungsverbot für Rotmilane oder zum weiteren Vorgehen äußern. „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nichts dazu sagen“, sagte Dagmar Jordan, Pressesprecherin der Region Mitte, auf Anfrage unserer Zeitung. Man wolle sich die Untersuchung in Ruhe ansehen.